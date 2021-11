(VIDEO) Abogado Jesús Colón dice delincuencia va en aumento; “ministro Chu Vásquez ha fracasado” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jesús Colón consideró este miércoles que no es cierto que los niveles de delincuencia se hayan reducido entre un 40 y un 100 % en distintas sectores de la capital en los que fue desplegado el plan de seguridad “Mi País Seguro”, indicando que el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez, ha fracasado en sus funciones.

“Lo que dicen ellos, de que la criminalidad ha bajado en un 40 % en algunos sectores, eso no es verdad porque no es lo que nosotros vivimos en nuestras calles, eso no es lo que nosotros vemos en el día a día, la delincuencia está cada día en aumento”, manifestó.

El jurista se expresó de esa manera tras comentar que en las últimas semanas dos taxistas y dos militares perdieron la vida en hechos violentos, ocurridos en distintos puntos de la República Dominicana. Colón emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el cual conduce junto a la doctora Anny Mambrú y la comunicadora Nilda Alaniz, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 06:30).

Asimismo, señaló que a pesar de que la República Dominicana cuenta con más de 38 mil policías, a los que les fue aumentado el salario por el presidente Luis Abinader, no se está viendo ninguna disminución de la delincuencia.

“Nuestras calles están ausentes de policías que las vigilen y cuando uno le solicita a una dotación, a una autoridad que intervengan no hacen absolutamente nada, promesas, promesas, y en algunos casos son sinceros y decir que no tienen los instrumentos para ellos frenar eso”, expuso.

También el pastor expresó que a parte de la delincuencia, en la ciudad hay un gran desorden urbanístico al que las autoridades no le estarían prestando la debida atención.

Consideró que las autoridades del Ministerio Público y de Interior y Policía deben diseñar una política criminal que pueda combatir la alta y baja delincuencia que, según reiteró, va en aumento en el país.

Relacionado