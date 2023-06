(VIDEO) Abogado Jesús Colón define carreteras del país como “autopistas de la muerte”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Jesús Colón definió este miércoles las carreteras del país como “autopistas de la muerte”, luego de lamentar el trágico accidente ocurrido ayer entre un camión tanquero y un autobús escolar, en la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, que dejó dos adolescentes muertas y varios menores heridos.

Aseguró que a cualquier hora del día resulta “espeluznante” conducir por las carreteras del país y la situación sería peor en las noches, cuando se vería con facilidad desde motores hasta patanas sin luces.

“Las carreteras nuestras son autopistas de la muerte, la tasa más alta la tenemos nosotros en República Dominicana y a las autoridades tengo que hacerle una crítica, que se hacen de la vista gorda frente a este problema”, consideró.

Colón emitió sus comentarios junto a la doctora Anny Mambrú, en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde sostuvo que muchos camioneros en el país andan sin ningún tipo de control por las carreteras del país.

(Ver programa).

Consideró que las autoridades deben empezar a enfrentar esta situación y establecer una supervisión rígida porque, además, se infligen las reglas del tránsito cada día y no se ven sanciones.

“Los choferes de carro público lamentablemente hacen lo que quieren, los de las guaguas públicas eso es una competencia, no respetan nada. No es obligado que una persona tenga una licencia, si una persona no es apta para tener una licencia sencillamente se le debe cancelar”, apuntó.

Insistió en que las leyes del tránsito en la República Dominicana no deben tener exclusividades y quien las viole debe ser sancionado, y en ese sentido llamó a las autoridades competentes a intervenir en este sentido.

