(VIDEO) Abogado Jesús Colón considera un éxito para política anticorrupción del Gobierno acuerdo de delaciones

Abogado Jesús Colón considera un éxito para política anticorrupción del Gobierno acuerdo de delaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Jesús Colón consideró como un éxito para la política anticorrupción del presente Gobierno los acuerdos que ha venido logrando el Ministerio Público con imputados en casos de corrupción administrativa que se conocen actualmente.

Según el jurista, acuerdos como a los que se llegó el Ministerio Público con los imputados del caso Anti pulpo, los que recientemente fueron condenados a cinco años de prisión con dos y tres suspendidos tras haberse declarado culpable, son un espaldarazo a la política anticorrupción del Gobierno y posiblemente se llegará a lo mismo con imputados de otros procesos.

“Esto es un espaldarazo a la política anticorrupción que el presidente Luis Abinader ha llevado, son casos abiertos, más de uno, Coral, Anti Pulpo, Medusa y una serie de casos que están en la palestra pública y que están cursando los tribunales”, manifestó en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, Colón señaló que los procesos en los que se ha variado la medida de coerción de los implicados no significa que hayan concluido, e incluso, dijo no ser partidario de que a una persona se le dé prisión como primera medida, porque esto puede llegar a afectar el proceso.

“Eso afecta el proceso mismo que se está llevando porque la opinión pública y la gente que no conoce del tema del derecho piensa que ya está suelta y que ya el proceso terminó porque no está en la cárcel, todo concluyó y fue un fracaso, no, eso no es así. Este proceso continúa, se van a conocer las audiencias, extremadamente preliminares, muy largas, con muchos incidentes”, explicó.

