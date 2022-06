(VIDEO) Abogado Hanfiel Polanco: “El Código Penal es una necesidad, no un tema de discurso”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el abogado Hanfiel Polanco la aprobación del Código Penal se ha convertido en un reclamo cada día más notorio, debido a que el aumento en la delincuencia hace que sea más visible para la sociedad la ausencia de leyes y políticas que sirvan para afrontar la criminalidad.

En ese sentido, abogó por que se hagan a un lado los temas que han tenido estancada la aprobación del Código, para dar prioridad a ciertas situaciones que en la actualidad son urgente ante la vista de la sociedad dominicana.

“El Código Penal se necesita”, exclamó el jurista, al momento en que afirmó que este no es un tema para exponer durante un discurso, sino que es el clamor de una sociedad que se ha visto afectada, por falta de un régimen de consecuencias.

“No es posible que no estén matando, no están asesinando y atracando todos los días, porque los que nos dirigen no se pone de acuerdo con sencilleces, con cosas sencillas, con disparates”, puntualizó.

Junto a Máximo Miñoso en el programa “La República”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Polanco condenó el hecho de que en las discusiones del Congreso se modifique leyes para realizar nombramiento y se aprueben préstamos casi de manera inmediata, pero nadie se pone de acuerdo al momento de solucionar problemas.

“No es posible que al sol de hoy nosotros no tengamos un Código Penal, pero tampoco tenemos la Ley de Extinción de Dominio, pero tampoco se discute, pero para dar un nombramiento todo el mundo se pone de acuerdo, para un préstamo no tampoco hay problema. Para darle a esta sociedad una solución a los problemas que hay, no son capaces

Asimismo, indicó que el patrullaje mixto puede ser una estrategia que ayude a mitigar la delincuencia; sin embargo, agregó que esta no es la solución, porque cuando la ley n está del lado que debería estar, muchos elementos sobran.

“Hay que aprobar el Código cueste lo que cueste, porque en el caso contrario no valen los operativos mixtos, ni salario, no valen ninguno de los operativo que ustedes se puedan armar, no vale nada si al final la ley no está del lado que debe de estar”, emitió.

