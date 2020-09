(VIDEO) Abogado Grupo Abrisa: Empresa monopólica quiere impedir construcción aeropuerto de Bávaro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y representante legal del Grupo Abrisa, Luis Miguel Pereyra, indicó que el conflicto existente por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se debe a que una empresa ha operado en ese mercado por más de 40 años de forma monopólica, queriendo impedir así la libre competencia en el mercado del turismo en el país.

“Este es un conflicto donde usted tiene una empresa 40 años operando en un mercado monopólico, en posición dominante, que no quiere que entre un competidor, es parecido a cuando Codetel no dejaba entrar a Tricom”, enfatizó.

Igualmente, sostuvo que los monopolios están prohibidos por ley, ya que el régimen económico de República Dominicana es libre empresa con competencia libre, igualitaria y transparente.

El abogado emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el panel de periodistas del programa “Despierta con CDN”, el cual se transmite en la planta televisora del Canal 37.

Pereyra sostuvo que el ex consultor jurídico, Flavio Darío Espinal, rindió una opinión legal, de unas 40 páginas, donde estudiaba todo el régimen de aeropuertos privados del país, y del cual se realizó un informe que dio el aval e indicaba que técnicamente el aeropuerto podía operar.

Igualmente, sostuvo que la Comisión Aeroportuaria, administradora de aeropuertos del país, dijo que no había inconvenientes u objeción para la referida construcción.

“La Comisión Aeroportuaria no le ha dado autorización al aeropuerto, eso ha venido de los organismos competentes que está integrado por el Ministerio de Obras Públicas, Asonahores, el Cesac y Medio Ambiente, y todas dijeron no tener objeción unánimemente”, enfatizó el abogado.

El defensor legal del Grupo Bávaro resaltó además, que el proceso sobre dicha construcción está en marcha desde el 2019, y que en enero de este año es que se produce la no objeción de parte de la Comisión Aeroportuaria.

“La base legal de ese aeropuerto es absolutamente clara y válida con la ley, a la Comisión Aeroportuaria y otras instituciones le hicieron una denuncia en el Pepca, una denuncia frívola e irresponsable”, manifestó.

En tal sentido, alegó no existir ninguna objeción legal que posea fundamentos, al tiempo de indicar que el propósito final es vetar la entrada de un nuevo competidor.

“Punta Cana tiene 40 años operando ese aeropuerto, lo operó hasta antes del 2000 con una hoja de papel 8 ½ x 11 porque no tenía autorización, regularizó su situación a posteriori, yo también quisiera ese privilegio”, subrayó Pereyra.

Al abordar el tema de los permisos, indicó que todos están sustentados y que los mismos se han obtenido de manera transparente y de forma regular.

“Hubo una vista pública el día 17, no había pandemia, tenemos fotos de asistentes, proceso verbal notarial de todo el que fue, hicimos encuesta en el área del proyecto y ellos no fueron, dos entidades vinculadas a ellos se quejaron por no tener una alegada invitación especial”, agregó.

Pereyra aseguró que para el desarrollo del proyecto se hicieron estudios medioambientales avalados por gente cualificada y avalada, logrando conseguirse todos los permisos, estudios y documentación requerida.