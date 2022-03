(VIDEO) Abogado dice que en Operación Discovery en Santiago hay detenidos que son inocentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Rusel Aracena, abogado de David Guzmán detenido en la Operación Discovery en Santiago, dijo este jueves que valora el trabajo de persecución realizado por el Ministerio Póblico y que entiende que en los operativos hay “detenidos inocentes” que necesitan ser depurados.

El abogado destacó que “valoramos que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, ande detrás de una serie de robos penales que son cuestionados aquí en el país, nosotros también entendemos que hay personas ahí, que fruto de la misma operación se suman, pero que también no tienen nada que ver y eso se va a ir depurando en el transcurso de lo que es la identificación del proceso”.

Subrayó que su cliente fue apresado pero que no tiene ningún tipo de vinculación con la red, señalando que “mi cliente fue a la casa y lo allanaron, no tienen ningún tipo de vinculación con la red, no tienen vinculación con nada, fueron y lo arrestaron”.

