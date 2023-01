(VIDEO) Abogado de Jean Alain inconforme por juez imponer arresto domiciliario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Balcácer, parte de la defensa legal del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en Medusa, se mostró inconforme con la decisión de variarle a su cliente la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Balcácer, quien en sus alegatos de defensa para que el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, cambiara la prisión, pidió que le impusiera a Jean Alain garantía económica e impedimento de salida, ambas fueron acogidas, pero también le impusieron arresto domiciliario y brazalete electrónico.

“Originalmente queríamos que la cesación de la prisión cautelar no contara con arresto domiciliario, que es una forma también de prisión”, sostuvo el jurista tras concluir la audiencia del cese de la prisión que empezó a las 2 de la tarde de ayer y concluyó en la madrugada de este miércoles.

“Sin embargo, lo importante en este momento es que Jean se despide de Najayo, se despide de tres días para tomar el sol, se despide de una deficitaria alimentación y se despide de una conculcación de derechos”, declaró el letrado en tono bajo.

Dijo que su representado en los próximos días se despedirá de cuatro grandes paredes, asegurando que demostró al Ministerio Público que el caso era resuelto peleando.

Estimó que hay posibilidad de que su representado salga el lunes de Najayo por los trámites que hay que realizar.

La súplica del imputado

Durante la audiencia, el imputado asumió su defensa material, pidiendo al juez que le permitiera conocer su proceso legal, pero en libertad.

“Permítame demostrar y mantener mi estado de inocencia, pero en libertad”, suplicó el acusado.

Al defenderse de las acusaciones del órgano acusador, aseguró que el juzgamiento en su contra es muy peculiar, porque es el Estado completo en su contra.

“Hay una falta de objetividad, un fiscal me dijo gozo tu prisión más que un juego de Licey y Águilas, como si la libertad fuera un juego, será que no tengo derecho como lo establece la ley, no estoy obstaculizando nada, cuando la investigación continúa tal cual”, declaró volteando la cara a la barra del MP.

Acción que fue corregida por el juez, quien le pidió que al hacer uso de la palabra se centrara en mirar hacia el frente.

Relacionado