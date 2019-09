(VIDEO) Abogado de Jaque Mate califica de “apresurado” anuncio MP de apelar decisión juez Vargas

View this post on Instagram

Abogado de la defensa de Yadher Rafael Jáquez Araujo, Félix Portes ofrece declaraciones tras la información de que el Ministerio Público apelará la decisión de Alejandro Vargas de otorgar libertad “pura y simple” para Yadher Rafael Jáquez Araujo (Jaque Mate), vinculado a supuesta red de César Emilio Peralta (César el Abusador). #elnuevodiariord