(VIDEO) Abogado de imputado en asesinato David se aposta frente al juzgado para que lo dejen entrar a sala 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un abogado de uno de los implicados en el asesinato de David de Los Santos, se apostó frente a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se le conoce la medida de coerción a los siete implicados, para que el juez lo dejara entrar a la audiencia.

El letrado, quien representa al civil Santiago Mateo Victoriano, aseguró que a su defendido le están coartando su derecho de defensa, “el juez está abusando, si quiere que me mande a trancar”.

El juez Pablo Imbert Rosario, quien conoce la medida de coerción, no dejó entrar al togado a la audiencia, porque la semana pasada este le impuso un abogado de oficio al imputado.

Además, el primer togado privado de Mateo, fue amonestado por 15 días de salario, éste se enteró en la sala, sin embargo, mandó a quien en estos momentos se encuentra frente a la sala, vociferando que lo dejen entrar.

“Si él entiende que me tiene que sacar de la sala, tiene su derecho, pero no debe prohibirme la entrada al tribunal, no tengo ningún impedimento, ¡yo lo que soy es abogado!”, sostuvo.

Asimismo, explicó que el magistrado no puede actuar de esa manera, “creo que él está abusando de su autoridad, no me voy a calmar, si él quiere que me mande a trancar o que haga lo que él entienda, es la máxima autoridad, pero por su abuso no está permitiendo que se celebre la audiencia”.

Continuó diciendo, que es un abuso de su parte no dejarlo entrar, donde él tiene un imputado, asegurando que no se iba a mover de la puerta del salón de audiencia.

“De aquí no me voy a mover, me parten el otro pie, me dejan entrar o me trancan, soy un abogado de la República, está abusando”, expresó el jurista en tono de enojo.

