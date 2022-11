(VIDEO) Abogado de familia Rosario: “El juez no está conociendo herencia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Claudio del Rosario, parte de la defensa de los herederos de una ansiada fortuna millonaria que dejaron los ancestros de la familia Rosario, informó este lunes que el proceso en contra del abogado Jhonny Portorreal y demás implicados en la estafa a más de 286 personas con ese apellido, es ajeno a la herencia que estos reclaman.

Dijo que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderado para conocer la audiencia preliminar, la aplazó para el próximo día 25, y añadió que el proceso es paralelo a la presunta “estafa” que hiciera Portorreal, asegurando que el aporte que este haga implicaría seguir con el proceso de la búsqueda del reclamado patrimonio.

“Familia Rosario, el juez fue claro, él no está conociendo herencia, la decisión del magistrado no involucra el patrimonio, es referente a las acusaciones contra Jhonny Portorreal, no piensen que se va a decidir en relación al tema que estamos persiguiendo”, explicó el letrado.

De acuerdo al jurista, los avances de la supuesta herencia van a depender de lo que aporte el principal implicado de estafar a la familia Rosario, bajo la promesa de recibir unos montos del patrimonio que poseen las personas que tienen este apellido.

“Aquí reitero como proponente del arreglo que algunos se oponen, que seguimos trabajando en pos de una salida, pero obviamente favorable a la familia; no piensen que nosotros no somos tan tantos como aparentamos, los abogados que estamos aquí estamos propugnando por un acuerdo”, declaró Rosario.

Aseguró que aún Portorreal facilitando todos los datos necesarios, faltaría mucho trabajo por hacer para saber dónde está el dinero de la herencia.

De su lado, Yovanny Félix, representante del Frente Nacional Rosario, expresó que están tratando de establecer dónde están los valores que a la familia le han quitado y arrebatado.

“Nosotros tenemos pruebas contundentes que apuntan a que los montos de esta familia que pertenecen a sus sucesores han sido timados, por eso en el día de hoy, en el transcurso de la audiencia se presentaron dos incidentes en relación a dos imputados (Miguel De Óleo y Miguelina Gómez Santana)”, aseguró.

Asimismo, dijo que a estos dos acusados se les había declarado en rebeldía, pero fue levantada; no obstante, la defensa de De Óleo Montero pidió tiempo para conocer el expediente.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Portorreal utilizó como método de estafa el cobrar a las personas de apellido Rosario sumas que iban desde los 30 a los 40 mil pesos por los supuestos gastos legales y de representación.

El abogado les habría cobrado distintos montos para supuestamente reclamar en su nombre una herencia por valor de 13 trillones de euros.-

