(VIDEO) Abogado de excónsul Librán se adelanta a interrogatorio y acude a la Procuraduría General de la República

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público allanó el día 3 de este mes la residencia de Víctor Librán, excónsul del país en Cuba, como parte de las investigaciones que encabeza la Procuraduría General de la República por presuntos actos de corrupción; esto trajo como resultado que el abogado Cándido Simón se presentara este miércoles a ese organismo judicial para defender a su acusado aún sin haber sido interrogado.

Simón acudió a la sede judicial porque su representado lo envió a conversar con la procuradora Miriam Germán Brito para asegurarle que “no hay que salir a buscarlo” y que está en la completa disposición de comparecer ante las autoridades para responder “por cualquier hecho”.

Aunque hasta el momento ningún procurador adjunto ha citado al excónsul, Simón explicó que Librán cuenta con ciudadanía estadounidense y que, por tanto, se dificultaría traerlo al país porque “traer ciudadanos americanos a la nación es un proceso largo y complejo”.

Según su abogado, el exrepresentante nacional en Cuba no tiene razones para esconderse de la Procuraduría porque no tiene nada que ocultar con relación a sus bienes o funciones cuando fue titular público.

“He venido precisamente para comunicarle eso a la procuradora o a la directora de Persecución, Yeni Berenice y hacerle saber esa decisión que externa mi representado”, afirmó Simón.

Asimismo, el jurista garantizó que Librán no está escapando de la justicia y explicó que cuando sucedió el allanamiento, el excónsul tenía mucho tiempo fuera del país, por lo que negó los rumores de que su cliente esté escondido por las investigaciones que pesan en su contra.

Añadió que al exfuncionario público no se le ha requerido para interrogatorio y que durante el allanamiento, no se le explicaron los detalles de las investigaciones. “No sé qué fuerona buscar porque ahí no había nadie”, reveló el abogado a la vez que informó que Librán se enteró del proceso por las publicaciones de los medios de comunicación.