(VIDEO) Abogado de Don Miguelo confirma su detención en Fiscalía SFM

El abogado Francisco Rodríguez, quien representa al cantante urbano Don Miguelo, confirmó este lunes que el artista se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, luego de ser arrestado por divulgar videos de menores de edad bailando su más reciente sencillo “¿Y qué fue?”. “El viernes pasado fue citado vía telefónica por la fiscal de menores. “Hoy lunes 24 de agosto nos apersonamos ante la fiscal y luego que nos retirábamos, él para su casa y yo para mi oficina, recibo otra llamada de la fiscal estableciendo que pasáramos por allá, porque había una orden de arresto en contra de él”, narró el abogado. VIDEO: José Amado Peguero. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD