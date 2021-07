(VIDEO) Abogado de Cáceres asegura fue amenazado por una de las personas que interrogaron a su cliente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cristian Martínez, abogado del mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado en el caso Coral, aseguró que ayer jueves una de la personas que él y el resto de la defensa técnica de su cliente denunciaron el pasado lunes por haber realizado “interrogatorios violentos” al implicado le envió un correo en donde supuestamente le amenazó diciendo que se abstenga a las consecuencias.

“Lo que yo estoy esperando es algo peor, ayer yo recibí un correo de una de las personas denunciadas en esto, diciéndome a mí que me atenga a las consecuencias, esto no es derecho, esto es simplemente la selva”, declaró.

Martínez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Dugueslin Santana, Edward Ramírez y Milcíades Guevara, en el programa Enfrentados, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 53:52).

Indicó que el correo que recibió el día de ayer fue por parte de una de las personas contra la cuales pidieron medidas disciplinarias esta semana por haber realizado a Cáceres “interrogatorios violentos” y sin la presencia de sus abogados, y cuyo nombre dijo revelará más adelante.

Asimismo, denunció que sus documentos que lo acreditan como abogado fueron retenidos la última vez que intentaron ver a su cliente y aún no le han sido devueltos, indicando que ha llegado hasta enviar tres actos de alguacil para que se los regresen.

“No me dejaron entrar y el carnet mío y el de mi colega todavía lo tienen incautado, yo no puedo ir a una audiencia porque simplemente mi documento de identidad fue retenido”, agregó.

Manifestó además sentirse ridículo hablando del tema de su cliente, exponiendo que por alrededor de un mes no ha tenido la oportunidad de verlo para explicarle siquiera por qué razón la Corte de Apelación decidió ratificar la medida de coerción.

“No he tenido la oportunidad de decirle incluso, Adán Cáceres yo no puedo asumir tu defensa porque no hay las condiciones, una de las razones que han motivado más tener contacto con Adán Cáceres es que él como ciudadano necesita que yo le diga que no va a tener derecho de defensa en este país”, agregó.

