(VIDEO) Abogado Cristian Steffano cree Abinader “debió pedir perdón a la Virgen” por las “falacias” en su discurso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el abogado Cristian Steffano González el presidente Luis Abinader debió aprovechar la presencia de la Virgen de la Altagracia en la ciudad de Santo Domingo para pedir perdón, tras enumerar una serie de “falacias” que consideró fueron emitidas por el primer mandatario en su discurso al país la noche del pasado martes.

“Yo entiendo y creo que el presidente debió aprovechar la oportunidad de que la Virgen la trajeron, para ahí mismo, porque yo el martes quedé indignado con muchísimas falacias que escuché en el discurso”, emitió.

Al ser entrevistado por Liliam Mateo, Dalí Ramos y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, sostuvo que al pasar balance de a sus 24 meses de al frente de la administración pública, el jefe de Estado pronunció muchas ideas “vacías que no concuerdan con la realidad de muchas cosas”.

“Se están promoviendo ideas vacías que no concuerdan con la realidad de muchas cosas. Yo entiendo que el gobierno actual ha hecho una gestión intermedia, no ha sido una gestión buena, luego de la pandemia no ha sido mala, esto, por indicadores de otros países que están en peores condiciones, en República Dominicana la apertura económica nos ayudó bastante”, expresó.

Sin embargo, expuso que la seguridad ciudadana es una de las muchas cuestiones que deben ser tratadas, argumentó que este es un aspecto que va de “mal en peor”, lo que representa un indicador de la gestión gubernamental post-pandémica.

“Producto de que muchos no tienen trabajo y que la situación económica de la pandemia los dejó estancados, algunos han decidido pasar al lado de la delincuencia y ese es un factor que las políticas públicas deben tomar en cuenta y debe ser tomado como un indicador para el Gobierno, incluso para poder calificar el gobierno sobre si ha hecho o no una buena gestión después de la pandemia”, emitió.

De igual forma, sostuvo que la Ley provisional de Tasa Cero, aplicada de los aranceles aduanales de 67 productos que integran la canasta básica familiar, es una de las iniciativas del Gobierno que no se han reflejado en la ciudadanía.

Precisó que no es cierto que una sociedad que acaba de salir de una pandemia tiene la capacidad de adherirse a un aumento “en la factura eléctrica, en los tributos, más aumentos a la canasta familiar”.

