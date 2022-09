(VIDEO) Abogado cree Claude Joseph es una “amenaza” para los intereses de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Eddy Pérez sostuvo que exministro de Relaciones Exteriores haitiano y aspirante a la presidencia de Haití, Claude Joseph, es una de las mayores amenazas para los intereses de República Dominicana, y de tener éxito en sus aspiraciones, se convertiría en un “atrabanco” para el vecino país.

El comunicador sostuvo sus planteamientos luego de comentar la noticia de que el político haitiano manifestó que, si llega a ser presidente, “Haití no será el patio trasero de la República Dominicana”.

“Realmente ese señor es una amenaza, es un atrabanco lo que tendría Haití, habrá matado un presidente de visión, de proyección, que posiblemente encaminaba a Haití a un verdadero desarrollo para meterse en esta vaina”, expresó.

Pérez emitió sus comentarios junto a los comunicadores Mariano Abreu y Janssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Aseguró que el trato que República Dominicana le ha dado constantemente a Haití no ha sido el de “patio trasero”, y siempre ha exportado al vecino país productos de calidad que pueden competir incluso en cualquier país de Centroamérica y el Caribe.

“A Haití no se exporta lo peor, el dominicano lo que lleva a la frontera tiene calidad, primero porque ustedes así lo exigen, así Haití lo ha exigido antes de usted aspirar a algún cargo político”, señaló.

También, Pérez llamó a la población haitiana a ver que Joseph no sería su mejor opción para restablecer el orden en Haití, y dijo esperar que, cuando salga la verdad a la luz sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el exministro no esté involucrado.

“Si algún día se sabe la verdad sobre lo sucedido con Jovenel esperamos que este señor no esté involucrado porque me da la espina de que ser el beneficiado de un crimen de esa magnitud no simplemente sea coincidencia”, manifestó.

