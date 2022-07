(VIDEO) Abogado considera deficiencias del transporte penitenciario retrasa procesos penales  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado José Rafael Ariza aseguró que las deficiencias existentes en el sistema de transporte penitenciario en la República Dominicana han dejado como resultado un enorme retraso en los procesos jurídicos y un cúmulo de expedientes sin conocer.

“¿Cuántos casos se suspende diariamente en la República Dominicana, porque la guagua que traslada los imputados desde La Vomitoria o se dañó o llegó tarde o se quedó sin combustible? Eso pasa diario, nadie puede venir a decirme que eso no es así porque yo veo diario, yo vivo en los tribunales, mi casa es el Palacio de Justica”, sostuvo.

Al ser entrevistado por Dolphy Peláez y Holi Matos en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, sostuvo que la tardanza del transporte interfiere con el correcto desarrollo del calendario de audiencias que se pretende realizar todos los días y eso obligar a que la mayoría sean aplazadas.

“Las audiencias son a las nueves de la mañana y la guagua llega a las doce, ¿Cuántos procesos se van conocer? Si había catorce quizás se conocen dos, esos doce se aplazaron, van para otra fecha y se van acumulando, esto parece ser un asunto endémico de la República Dominicana”, emitió.

Para transportar un recluso es necesario contar con un personal encargado de garantizar que el acusado asista a las audiencias con el menor inconveniente posible, debido a que esta representa una oportunidad de escape para el prisionero si no se realiza de la manera adecuada; sin embargo, el jurista aseguró es común la falta de esposas y un equipo capacitado que asista durante el proceso de traslado.

“A veces no hay esposas suficientes para poder llevarlo, no hay un personal. Aquí hay incidentes que yo los llamo naturales de nuestro país, estos incidentes no están en la ley, pero se ven diario”, expresó.

Aunque durante la entrevista no abogó por una mayor inversión por parte del Estado, Ariza consideró que este es un aspecto al que se le debería prestar atención.

Además, consideró que las cárceles dominicanas tendrían un mejor manejo si fueran administradas por contratistas privados, de la misma forma en que pasa en algunas ciudades de los Estados Unidos.

“El Estado les paga y son súper eficientes. La cárcel es como si fuera una especie de hotel, donde por cada preso el gobierno paga una cantidad a esa administración y ellos se encargan de la comida, el traslado y es agente no falla, porque son contratistas”, enfatizó.

Asimismo, manifestó que de esta manera el Estado le estaría solucionando varios problemas en el sistema penitenciario y al mismo tiempo se “ahorraría el muchísimo dinero”.

