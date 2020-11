(VIDEO) Abogado Carlos Salcedo califica de “abusivo” y “arbitrario” apresamiento exfuncionarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado Carlos Salcedo calificó este domingo como “abusivo” y “arbitrario” el apresamiento en la madrugada de hoy de varios exfuncionarios, por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Salcedo manifestó que representa a Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.

“No es verdad que el Ministerio Público tiene elementos suficientes, en este momento, para decir que cada uno de ellos (los detenidos) ha cometido actos de corrupción o estafa contra el Estado dominicano”, indicó el abogado.

Salcedo sostuvo que “hay que dejar la hipocresía. Toda persona que es señalada como corrupta, y más ligada a un Gobierno trascendente como el de Danilo Medina, evidentemente que la política juega un papel”.

El jurista indicó que, a su juicio, el arresto y la prisión preventiva se está convirtiendo en una condena “absolutamente adelantada o anticipada”.

“Yo no quiero creer que este Ministerio Público se preste a responder a un llamado de la ciudadanía, justo en principio, pero la ciudadanía no sabe, en general, lo que procura la justicia: no atropellar, ni actuar arbitrariamente”, agregó.

Al ser preguntado sobre si fue procedente la hora en que se realizaron las detenciones, Salcedo indicó que el sistema de justicia puede realizar los apresamientos, sin importar la hora.

Sin embargo, cuestionó los motivos, puesto que los apresados son personas que tienen domicilios conocidos y a quienes no les conviene escaparse del sistema de justicia.

Según informó la Procuraduría General de la República (PGR) este domingo en un comunicado, entre los primeros detenidos figura Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

También fueron arrestados Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez, indicó la PGR.