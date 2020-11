(VIDEO) Abogado asegura que apresamientos de la  Procuraduría son “novelas de mal gusto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado José Miguel Minier, defensor del exdirector del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), Fernando Rosa, aseguró este lunes que los apresamientos a exfuncionarios que encabeza la Procuraduría General de la República (PGR) son una novela de mal gusto que sólo busca “generar el morbo de la sociedad”.

Minier sustentó sus acusaciones en el hecho de que a su cliente no se le presentó una orden de allanamiento o apresamiento al momento de ser detenido como lo establece el Código Procesal Penal. Agregó que cuando las autoridades llegaron al hogar del ex titular del FONPER, no presentaron documentaciones legales que avalen el encarcelamiento.

“No es posible que hasta la fecha ese imputado no conozca ni una hoja que detalle sus acusaciones”, se quejó Minier reiterando que el Ministerio Público sólo busca “hacer un espectáculo”.

En ese sentido, el jurista explicó que el imputado tiene enfermedades que podrían favorecerle a la hora de imponer medidas preventiva. Añadió que Rosa padece de hipertensión y problemas en las tiroides y, aparte de sus afecciones, Minier manifestó que el encarcelamiento a Rosa le ha causado estrés.

“Ahora tiene estrés por el apresamiento ya que él nunca ha tenido problemas con la justicia. No ha tenido ni siquiera problemas laborales”, sostuvo el abogado.

Asimismo, Minier también hizo referencia a las acciones que debe tomar la procuradora Míriam Germán al frente del Ministerio Público. Dijo que la magistrada debe “bajarle raya” a los fiscales para evitar el bochorno de los imputados.

“El cambio verdadero sólo se da cuando ella (Germán Brito) tome el control total de los procesos. Ese es gran reto de Míriam”, exclamó el defensor del exdirector del FONPER.

Se recuerda que Fernando Rosa se desempeñó por varios años como presidente del FONPER y desde el inicio de este Gobierno en la Procuraduría General de la República reposa un expediente, donde se le vincula en alegatos actos de corrupción, lo que públicamente él ha negado.