(VIDEO) Abogado asegura populismo en los procesos penales tiene de luto la justicia en RD

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado y comunicador Ilianov Méndez aseguró que el populismo existente en los procesos penales tiene de luto la justicia en la República Dominicana, tras considerar que las fiscalías están dictando prisión preventiva a imputados que no requieren de esta medida cautelar.

“La justicia dominicana lo que debería es estar de luto, porque aquí se está viendo un populismo judicial, aquí te llevan acusado de nada, sin ninguna prueba, y de una vez te dan 18 meses de prisión preventiva, ¿quién te recupera ese tiempo?, cuestionó.

Méndez externó sus consideraciones durante su intervención junto Edwin Ricardo y José Alberto Féliz “El Gordo”, en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En ese sentido, criticó el hecho de que la medida coerción más utilizada por los tribunales dominicanos es la prisión preventiva, asegurando que esta solo debe ser empleada en acusaciones delictivas específicas y no en la mayoría de los casos, como pasa con frecuencia.

“La medida de coerción de prisión preventiva es la última a tomar cuando no existe un arraigo o el imputado representa peligro de fuga o de venganza. O sea, usted mató una gente, no lo pueden dejar suelto porque podría matar a otro o a la familia también”, expresó.

De igual forma, denunció el abandono presupuestario de las denominadas fiscalías sectoriales y provinciales, indicando que todo el dinero se está destinando a la “supuesta persecución de la corrupción”.

“Las fiscalías barriales no están funcionando, las provinciales no están funcionando, las fiscalías especializadas de la Procuraduría no están funcionando, porque todo el presupuesto se está yendo en una supuesta persecución política, y una supuesta persecución de la corrupción”, declaró.

