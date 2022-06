(VIDEO) Abogado asegura nueva Ley Electoral es concebida bajo una “miseria mental”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Manuel Soto Lara manifestó que la nueva Ley Electoral se está concibiendo bajo un marco de “miseria mental”, que la hará menos servible que la norma actual, debido a que contiene un “paquete” de falencias que están respaldadas por los grandes dirigentes que solo apoyan la “vagabundería”.

“Lo que vamos a tener ahora con la Ley electoral es otra basura como la que tenemos; de hecho, hay asuntos que son sin razones. Se va a mantener el voto preferencial, porque ningún jefe de partido quiere hacer la lista, porque eso es odioso y no la quieren hacer, además, porque si ellos hacen la lista se le sienta la gente”, expresó.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Nelson Abreu, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Soto Lara indicó que para la articulación de la ley se está utilizando un método de inequidad a pesar de que quiebra la democracia dominicana.

“Yo participé en la mesa del dialogo, celebrado en la Junta Central Electoral, donde planteamos temas importantes para democracia y después me dijo el compañero José Frank no insista con eso, porque ya parte mayoritaria me dijo cuál es la postura de ellos”, comentó.

Sostuvo que por situaciones como la ya planteada, es que siempre van a existir en la República Dominicana, congresistas títeres que responde a los títeres de la mayoría que los eligió.

En ese sentido, exhortó a la ciudadanía dominicana reflexionar sobre el panorama político que ha prevalecido durante años, donde los cargos electivos son comprados y cuando las personas ocupan la posición no tienen el interés por trabajar para el país, sino que van a recupera la inversión que realizaron durante la campaña.

“Yo le digo a la sociedad dominicana, porque al final de cuenta los electores dominicanos tienen la última palabra y toda esa basura que tenemos en los espacios públicos del Estado, es responsabilidad de los electores dominicanos crear conciencia, porque hasta que no haya un voto crítico, vamos a seguir votando con ese fanatismo, votando por romo, vamos a tener gente que está ahí porque tiene dinero y las personas que pueden contribuir no van a poder llegar a los cargos”, puntualizó.

