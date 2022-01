(VIDEO) Abogado Alberto Tavárez propone al Gobierno formar Gabinete de Crisis para afrontar rebrote de COVID

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente político Alberto Tavárez propuso este jueves al Gobierno central formar un Gabinete de Crisis para afrontar la quinta ola de contagios de la COVID-19 en el territorio nacional, considerando que en la actualidad no se tiene un enfoque adecuado sobre el tema.

“Lo estamos tomando por el tema de que no se está muriendo mucho la gente, pero esto son virus cuyas consecuencias todavía no han sido determinadas por la ciencia, usted tal vez no se muere ahora, pero no sabe lo que viene después de eso”, señaló.

Tavárez sostuvo sus planteamientos durante su participación en el programa “Alternativa”, el cual conduce junto a Héctor Luzón, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 18:10).

Manifestó que en este incremento de los contagios y la llegada de la variante ómicron se ha hecho evidente que el Gabinete de Salud no tiene el enfoque adecuado sobre el tema, y una muestra sería la resolución que exige una tercera y una cuarta dosis contra el coronavirus, lo que no ha sido aún por organismos internacionales competentes.

Asimismo, consideró que no se ha hecho una labor para concientizar a la población sobre las vacunas, indicando que ha visto anuncios de las distintas instituciones del Gobierno sobre lo bien que van las cosas, mas no ha visto una publicidad del Gabinete de Salud informando sobre la actual situación.

“Hay que reiniciar una campaña de vacunación casa por casa, y decir ‘enseñe su tarjeta, cuántas dosis usted tiene, pues miré a usted le toca esto y esto’, con un personal entrenado que sepa explicarle a las personas y que pueda llevar un registro, en eso puede intervenir incluso la Oficina Nacional de Estadística”, sugirió.

De igual forma, creyó conveniente que el Gobierno identifique los mecanismos de protección de los niños, en caso de que tengan que quedarse en casa por algún periodo de tiempo, ya que hay algunos riesgos ante esa posibilidad.

“¿Cómo garantiza eso?, a través del Ministerio de Trabajo, tiene que establecer una resolución para los padres que tengan que justificar quedarse en sus hogares aún en horarios laborables y que eso no le afecte en su trabajo, eso va a impactar en la economía, pero no importa”, estableció.

Relacionado