(VIDEO) Abogado Alberto Tavárez pide ponderar posición del CODUE sobre reforma constitucional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez pidió al Gobierno ponderar la posición del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), de que no es prudente realizar una reforma a la Constitución de la República, debido a que este es un tema que causará malestar a la sociedad, y además, las autoridades deben estar concentradas en dar respuesta a los grandes males que tiene el país en estos momentos.

“La pandemia del COVID-19, el alza de los precios del petróleo, combinado con el alza de la mayoría de los productos de la canasta básica hacen que haya una situación no favorable para el Gobierno en sentido general, y no producto de malas políticas, sino de una coyuntura externa, entonces introducir temas que sean conflictivos y que le den a la oposición escenario para cuestionar es un asunto que no luce oportuno”, sostuvo.

El jurista se refirió al hecho de que el CODUE, a través de su representante, el pastor Feliciano Lacen Custodio, consideró esta semana que no es prudente una reforma a la Constitución de la República, sin embargo, sí favorece que se elaboren las leyes adjetivas que están pendientes en el Congreso Nacional.

Tavárez emitió sus consideraciones junto al periodista Héctor Luzón, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 09:06).

Manifestó estar de acuerdo con que no hay necesidad de reformar la Carta Magna para tener un Ministerio Público independiente porque para lograr eso lo que se debe hacer es darle mayor presupuesto al órgano.

También consideró que se debe prestar atención a casos como el del Ministerio Público de Brasil, el cual por actuaciones independientes habría causado una desestabilización en todo el sistema de ese país y una reducción del crecimiento económico.

“El hecho también de que el Ministerio Público sea totalmente independiente es una figura que hay que ver, en esos mismos términos se ha expresado el doctor Emmanuel Esquea, quien ha dicho que no está de acuerdo con que ese órgano sea totalmente independiente. Siempre tiene que haber una vinculación estrecha con el Ejecutivo que es el que dirige, el responsable de la política criminal del Estado”, agregó.

