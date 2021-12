(VIDEO) Abogado Alberto Tavárez pide a Migración detener operativos contra parturientas haitianas 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y dirigente político Alberto Tavárez pidió este lunes a la Dirección General de Migración detener los operativos con fines de deportación contra parturientas haitianas indocumentadas, y criticó que el director del hospital Renée Klang de Guzmán, en Santiago, Miguel Ortega, haya indicado que las extranjeras están llegando después de las 6:00 de la tarde a parir, conociendo que las autoridades se encuentra patrullando para llevárselas.

“La prudencia indica que en un época como la Navidad el director de un hospital no puede decir que las parturientas están llegando después de las 6:00 la tarde porque las camionetas de Migración están patrullando y si encuentra una parturienta haitiana la deportan sin saber si tiene familia en Haití o no, o si vive aquí hace mucho tiempo”, expresó.

Tavárez emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Alternativa”, el cual conduce junto a Héctor Luzón, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 20:48).

Además, puntualizó que los hospitales son lugares especiales a los que la gente va a buscar asistencia médica, mas no son espacios para perseguir indocumentados.

También, consideró que en el país se vive un momento de auge del populismo ultranacionalista y patriotero, en donde estaría influyendo una ideología de derecha y demócratas estadounidenses que están en el poder actualmente.

“Joe Biden, es demócrata y ha mantenido agendas del antiinmigrante, xenófobo y racista Donald Trump, entonces aprovechando ese ambiente y que Estados Unidos favorece algunas políticas del presidente Abinader, estamos desoyendo advertencias de la comunidad internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, reparó.

En ese orden, sostuvo que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió al tema de la deportación de parturientas en el país dio una respuesta soberbia, debido a las declaraciones emitidas por funcionarios del Gobierno y grupos de la sociedad civil que son de índole derechistas y conservadores.

El jurista destacó que la República Dominicana se rige por el derecho internacional, así como por los tratados internacionales a los que el país se ha suscrito, indicando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la que esta nación es miembro.

“Si no paran esto puede venir una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a sesionar in situ en República Dominicana y a inspeccionar los hospitales, eso puede venir porque resulta que el derecho internacional humanitario establece que los hospitales son lugares que no pueden ser ni siquiera objetivos militares”, señaló.

