(VIDEO) Abogado Alberto Tavárez dice centralización del presidente provoca disgusto y renuncia de funcionarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez expresó este lunes que el presidente Luis Abinader ha establecido un procedimiento en el que designa jefes de gabinetes en instituciones que tienen incumbentes nombrados por decreto, lo que sería totalmente incongruente con la Ley de Administración Pública, y consideró que esa centralidad que quiere tener el mandatario estaría provocando disgustos y renuncias de funcionarios.

En ese sentido, sostuvo que el argumento de que Ana Cecilia Morun Solano renunció a la la pasada semana como directora del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conani) porque al aceptar el cargo puso como condición que su permanencia estaría limitada a un año no es verdad, porque fue designada el 11 de octubre del 2021 y restarían casi tres meses para concluir con su gestión.

“Esto fue una versión de relaciones públicas para no afectar la imagen del Gobierno en realidad lo que ha sucedido es que Ana Morum no ha querido prestarse a ser un sello gomígrafo de la primera dama Raquel Arbaje, no ha querido seguir aceptando sus manipulaciones, ni sus imposiciones, por eso dijo yo no aguanto más, me voy”, expresó.

Tavárez emitió sus consideraciones desde la provincia de San Cristóbal para el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“El presidente Luis Abinader tiene en esto que revisar sus actuaciones, lo que ha sucedido en Conani no es la primera vez, ya destituyó anteriormente a Paula Disla y la designó viceministra en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología porque Disla fue egresada de la UASD y tiene un perfil profesional que no le permite ser títere de nadie”, añadió.

El abogado aseguró que lo que dice no son especulaciones ni conjeturas, sino informaciones que le han sido suministradas por personas que se encuentran dentro de esa institución y le han explicado lo que allí se encuentra sucediendo.

Dijo que una situación similar estaría ocurriendo en el Ministerio de salud pública, donde el ministro Daniel Rivera permitiría que la jefa del Gabinete de Salud, la vicepresidenta Raquel Peña, sea quien dirija esa dependencia y todo el sistema.

“Esto es totalmente incongruente con los principios que rigen el sistema de administración del gobierno, e implica que esos funcionarios tienen que funcionar como títeres de estas personas que generalmente son de la cercanía del presidente, lo que afecta no solo la gobernabilidad, sino la buena imagen de una administración donde se respete la separación de funciones en los cargos públicos”, agregó.

