(VIDEO) Abogado Alberto Tavárez anuncia la “Corriente Democrática Institucional” para defender bases del PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Alberto Tavárez anunció este miércoles la conformación de la “Corriente Democrática Institucional” para orientar la militancia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y acompañarla en sus “justos” reclamos de democracia interna y mayor participación en el Gobierno del cambio.

“Nos declaramos a partir de este momento en sesión permanente para exigir respeto a la dirigencia media y a las bases del partido, defender la democracia interna a través del voto universal directo y secreto y trabajar sin descanso por la unidad partidaria”, declaró el dirigente en una rueda de prensa llevada a cabo en la Casa Nacional del PRM.

Según las declaraciones del abogado, un nuevo triunfo electoral del partido en el 2024 sólo podrá ser posible si mantienen la unidad de la organización partidaria, lo que únicamente se logrará “respetando la militancia mediante el mantenimiento de la democracia interna, a través de procesos convencionales y participativos para escoger las autoridades partidarias”.

En ese orden, informó que solicitaron a la alta dirección del partido mediante una comunicación suspender los estatutos recién aprobados, por creer que las modalidades de elección de convención de delegados y asamblea de dirigentes que contempla son “antidemocráticas”.

Tavárez precisó que esa suspensión de sus nuevas normas solo sería hasta que sea convocada la Comisión Política del partido para que realice un estudio y emita su opinión al respecto, previo a la convocatoria final de la Convención Nacional Extraordinaria, tal como lo establecen sus estatutos vigentes en el artículo 137.

“También solicitamos someter a la consideración de la Comisión Política primero y luego a Comité Nacional y a la Convención Nacional Extraordinaria la propuesta de estatutos consensuada por la Comisión de Reforma Estatutaria, la cual establece en el artículo 153 una sola modalidad de elección de las autoridades nacionales y locales del partido, esto es mediante el voto universal, directo y secreto de la militancia”, expresó.

Sostuvo que con esas medidas se garantizará la armonía en el partido y se da cumplimiento al debido proceso, y además, se evitan confrontaciones innecesarias, las que en nada contribuyen al fortalecimiento de la organización política de cara a los comicios del año 2024.

Dijo que a partir de hoy el nuevo “Corriente Democrática Institucional” dará inicio a una serie de contactos y a la conformación de comités de apoyo en todo el territorio nacional, a fin de fortalecer la ideología social demócrata y defender el legado democrático del extinto líder político José Francisco Peña Gómez.

Aclaró que la creación de esta corriente no significa una división en la organización política, sino un llamado a la unidad y es por ello que realizaron un llamado a las autoridades del partido, para que reflexionen antes de consumarse la reforma estatutaria que habilita forma de elección que “no son democráticas”.

“Las bases del partido no van a permitir que se les quite el derecho de decidir quienes van a ser sus autoridades nacionales y en los territorios, esa es una parte que no va a discutirse, la base no tiene otra opción que no sea que le permitan votar para elegir sus autoridades y que se le dé un participación más efectiva en el gobierno”, concluyó.

La rueda de prensa fue transmitida por el programa “Alternativa” de la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el cual conduce el dirigente junto a los comunicadores y analistas políticos Yineuri Díaz, Héctor Luzón, Daniel Guillén y Alexis París.

