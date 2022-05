(VIDEO) Abogada se declara fiel creyente en la “política bonita”; ¿Tendrá Azua nueva candidata en las contiendas de 2024?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Yenssis Abreu manifestó que desde que inició su labor social en Las Lagunas del municipio Padre Las Casas, provincia de Azua, la interrogante para muchos fue saber qué esperaba ella a cambio y expresó que 12 años después entendió que es momento de responder, por lo que se declaró una fiel creyente en la “política bonita, de protección y de respeto por la gente, de no buscar intereses personales, sino colectivo”.

“Me he dado cuenta con el tiempo y justamente haciendo procesos políticos detrás, estando como coordinadora de campaña de muchas personas, que hay un momento determinado en el que uno se da cuenta que igual que la labor social, la política mueve a uno y le mueve el corazón; entonces, yo amo la política y creo en la política bonita, de protección y de respeto por la gente, de no buscar intereses personales, sino colectivos”, indicó.

En una entrevista realizada por Hanfiel Polanco y Máximo Miñoso en el programa “La República”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la abogada no dejó claro hacia cual candidatura se inclina, pero adelantó que está en las manos del pueblo de Azua si la desea como alcaldesa o diputada.

También, exhortó a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no crear fricciones en los procesos, argumentado que esto es solo político y es importante no lacerar al prójimo.

(Ver entrevista en el minuto 22:41).

Asimismo, sostuvo que es momento de que en medio de tantos políticos irresponsables, aparezcan personas con deseo de involucrarse, que le muestre a la población el respeto por la palabra y que garantice “que lo que llegue para el pueblo, sea del pueblo”.

“Que le quitemos de las manos aquellas personas que sin ningún tipo de preparación están en una campaña electoral, solamente porque quieren la posición y no tienen ni idea de lo que fueron a hacer allí, es justo que llegue el momento de que personas con cualidades, que con amor por las comunidades y la provincia, se involucren en esto”, subrayó.

Además, puntualizó que siempre habrá un grupo que califique a los buenos como malos, pero mencionó que así es la política y cada uno tiene la opción de elegir o no el camino correcto y en su caso tiene muy claro lo que dese hacer, por lo que destacó que si en el 2024 la población tiene un espacio para ella en las contiendas electorales, está dispuesta a asumirlo.

“Pero sí quiero dejar claro, que yo no pretendo abandonar mi trabajo que de sol a sol con mucho esfuerzo y sacrifico he venido haciendo, ni lo que mi familia tiene para comprar voluntades, los líderes no compran voluntades, un líder simplemente lleva proyectos para que la gente lo apoye y le demuestra con el tiempo y con los hechos el respeto por ellos”, externó.

Convención PRM

Tras referirse a la convención de delegados celebrada el pasado domingo dentro del partido oficialista, donde José Ignacio Paliza y Carolina Mejía fueron ratificados como presidente y secretaria general de la organización, Abreu manifestó que aunque respeta la decisión de la directiva, siempre es mejor apostar a la democracia.

“No le meto sombra a nadie por ese tipo de acciones, pero yo siempre apuesto a que este tipo de decisiones se tomen con la mayoría, mi partido es nuevo y dentro de las novedades debemos erradicar esa cultura del pasado donde se imponían los candidatos, por eso pienso que no es lo que debimos hacer, pero una golondrina no hace verano”, emitió.

