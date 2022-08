(VIDEO) Abogada invita a vivir “sin importar la edad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bajo el lema de “vivir y conocer” la abogada Alejandra Cuevas, a sus 66 años, asegura que la edad no es un límite y se propone disfrutar cada segundo de su transitar por este mundo.

Expuso que muchas veces las limitaciones solo existen en la mente de las personas, porque “sin importar la edad”, hay que perderle el miedo vivir, hay que disfrutar de cada trayecto y hay que enamorarse.

“Sin importar la edad, si yo tengo que enamorarme, por qué no me voy a enamorar, debemos tener una mente abierta, porque la edad no importa, lo que importa es lo que nosotros podamos hacer”, emitió.

Al ser entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Cuevas destacó la existencia de una infinidad de tabúes que limitan las cosas que pueden hacer las personas de edad avanzada, por eso, su propósito es vivir y hacer lo que desea “sin importar la edad”.

(Ver a partir del tiempo 1:04:06).

“Siempre tiene un tabú para las mujeres de nuestra edad, no podemos ponernos cierta ropa. Yo digo que nosotras debemos mantenernos en un contenido positivo, si tus hijos tienen problemas, háblale, pero no te enfoque en sufrir el problema de ellos, enfócate en cómo se resuelve”, expuso.

Aseguró que en ocasiones el problema es la inseguridad, de ahí la importancia de aprender a verle lado positivo a las cosas para ir fomentando poco a poco la fe en sí mismos y lograr las metas deseadas.

Al igual que a muchas otras personas, a Alejandra Cuevas la pandemia también le dio una lección: aprender a vivir, a valorar momentos y a ver siempre los positivo en cada circunstancia.

