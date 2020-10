(VIDEO) Abogada Esmeralda Mancebo: No veo política migratoria definida en gobierno de Abinader   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada y politóloga, Esmeralda Mancebo, expresó este jueves que los dominicanos están desprotegidos en el tema migratorio al considerar que no está clara la política migratoria en el actual gobierno del presidente de la República Luis Abinader.

“Yo no la veo definida por el momento, no sé si vayan a cambiarlo, no veo que aquí realmente se respeten los procedimientos de que el que esté de manera irregular, no importa su nacionalidad, tiene que ser retornado a su país”, indicó Mancebo.

La dirigente política sostuvo sus planteamientos durante su participación en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual conduce junto a Jaime Rincón, Ely Encarnación, Euclides Marmolejos, y Aneudy Ramírez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario AM.

(Ver comentario a partir del minuto 24:35).

Mancebo hizo su comentario en alusión al tema haitiano y al más reciente caso en el que dos extranjeros del vecino país, en Vallejuelo en San Juan, despojaron a un militar de su arma de reglamento y mataron a un menor de edad en dicha provincia.

“Yo no he visto ninguna reacción, no se habla del tema, no pasa nada, no hay respeto hacia la figuro de los militares, cómo es posible que a quienes nos protegen les quitan un arma de fuego en la frontera”, subrayó la comunicadora.

“Nosotros el tema del hermano país no lo vamos a asumir, no fuimos nosotros que lo creamos, tampoco tenemos la responsabilidad o recursos para asumir el problema tan grande del pueblo haitiano”, puntualizó.

En ese orden, refirió que no se puede seguir utilizando a la República Dominicana como destino de parturientas haitianas, ya que luego a estos se les da la nacionalidad al tiempo de violar la Constitución que establece requisitos para obtener dicha documentación.

“Me preocupa la política del Gobierno frente al tema haitiano”, indicó Mancebo.