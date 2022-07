(VIDEO) Abogada América García asegura ley extinción de dominio tiene “vicios”; aconseja a ciudadanos leerla bien

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada América García aconsejó a todos los ciudadanos a leer minuciosamente el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio porque el mismo tiene muchos “vicios” y de aprobarse, cualquier persona que tenga un bien y no pueda demostrar que fue obtenido de manera lícita podrá ser objeto de la misma.

Dijo que la ley que fue aprobada ayer viernes en segunda lectura en la Cámara de Diputados permitiría que cualquier persona denuncie bienes de otra cuyo origen se cuestiona, aún sin tener pruebas, y de comprobarse que tienen una procedencia ilícita, recibiría un 3% del valor de lo denunciado.

“Lo peor es que le van a dar un 3%, imaginense la cantidad de personas que van a comenzar a inventar cosas, entonces esta ley, en vez de favorecer, nos va perjudicar”, sostuvo la jurista.

García estableció que esto está contemplado en el artículo 97 de la ley, al ser entrevistada por el comunicador Germán Yael Féliz, en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

También, aseguró que en el país no hay seguridad jurídica y no todos los fiscales tendrían la calidad de no prestarse a tomar dinero, y esta ley se prestaría a que se den “muchas injusticias”.

La abogada puntualizó que está de acuerdo en que se le quite todo a aquellas personas que irían a la administración pública a lucrarse con el dinero del Estado, sin embargo, dijo que está en contra de que se violen los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución de la República.

“Estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía, a que lea detenidamente, así como a la Cámara de Diputados, esta ley hay que revisarla desde cero con juristas especialistas en el área penal”, reiteró.

Relacionado