(VIDEO) Abogada acusa a partidos políticos y al Congreso de impedir reforma a Ley de Seguridad Social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en derecho laboral y seguridad social, Patricia Pérez Díaz, consideró este miércoles que con el pasar de los días se ha ido perdiendo la esperanza de que en el país se modifique la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y sostuvo que los únicos responsables de que hoy en día no se haya actualizado la norma son los partidos políticos y el Congreso Nacional.

“Siento que se le seguirá dando largas, cada vez que escuchamos a diputados y senadores hablar de esto la excusa que dan es ‘hay un interés, pero hay que recordar que hay que ponerse de acuerdo, tiene que haber un consenso’, es la palabrita que suelen utilizar y vemos que para otras leyes el consenso se aplicará rapidísimo”, expresó.

No obstante, la abogada exhortó a la población a no darse por vencida porque hasta el momento es la más afectada, y si no hay una presión mediática es muy posible que el tiempo siga transcurriendo y no se llegue a concretar la modificación de la ley.

La abogada fue entrevistada por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz, Glenn Davis Felipe y Aneudy Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que con las administradoras de fondos de pensiones, de riesgos de salud y riesgos laborales hay una especie de “mafia legalizada” y siempre habría trabas para que se puedan beneficiar los afiliados que aportan al sistema.

“Hay muchísimas quejas de pacientes que van a una farmacia y si al doctor por cosas de la vida se le olvidó ponerle el punto a la i esa es una razón por la cual usted debe buscar otra receta o simplemente pagar en efectivo ese medicamento que necesita, por lo que yo veo como una especie de maldad contra el afiliado”, manifestó.

Pérez Díaz puntualizó que no se puede satanizar la seguridad social y es importantísimo que en un país exista un sistema de prevención para que el trabajador pueda contar con una pensión digna al momento de su vejez y un respaldo económico en temas de salud.

“Es importante que haya un sistema de previsión de salud, de pensión y también de riesgos laborales en la República Dominicana, ahora la forma desde que se está aplicando desde hace 19 años es muy penosa, es muy dura y sobre todo va en detrimento del que sostiene este sistema de seguridad social”, agregó.

