(VIDEO) Abogada aconseja a negocios formales dejar de ver DGII como algo malo para evitar riesgos de quiebra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Glory Núñez aseguró que una parte importante de los dominicanos que piensan en iniciar un negocio y formalizarse consideran que pagar impuestos es algo malo, por lo que intentan engañar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), sin caer en cuenta que estarían incurriendo en la evasión fiscal, lo que es penalmente susceptible.

Explicó que la DGII puede saber quienes son los suplidores de una empresa, sus clientes y cuánto dinero entra y sale de sus cuentas bancarias, y si se intenta evadir impuestos puede llegar hasta quebrar, por lo que sugirió a los negocios formales dejar de ver esta institución como algo malo y empezar a verla como una especie de socio.

“Hay personas que lo hacen mal y le dicen a todo el mundo ‘yo siempre lo he hecho así y nunca me ha caído atrás la DGII’, pero hasta que llega el día, entonces ahora es algo que tú no puedes aguantar porque ya no te están cobrando los 100 mil pesos que fue que generó la obligación en principio, sino que te están cobrando eso más las moras de tres años de atraso, y ahora tienen deuda de 8, de 15 y 30 millones con la DGII”, expuso.

Núñez emitió sus comentarios al ser entrevistada por los comunicadores Ilianov Méndez y Laviandys Justo, en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Aquí tenemos una cultura de evasión, donde entendemos que la DGII maltrata a la persona, pero cuando vemos a los grandes autores como Warren Buffett, ellos dicen claramente que el impuesto no lo paga el dueño del negocio porque el 18 % tú se lo cobras a la persona y el 24% se supone que debes también de sumárselo al producto que estás vendiendo”, expresó.

Señaló que en República Dominicana la mayor parte de los impuestos que son recaudados salen de los empleados que devengan más de 35,000 pesos al mes, los que deben pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no tienen forma de deducirse gastos, sin embargo, las empresas sí.

La abogada aconsejó a las personas que inician negocios de manera formal ser transparentes con la DGII porque esta sería el socio que le estará permitiendo abrir su mercado.

