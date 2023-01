(VIDEO) Abinader: “Yo no sé porqué, pero a nosotros nos rinde el dinero”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader dijo este domingo no saber porqué al Gobierno que dirige le rinde tanto el dinero, el cual es manejado con la doctrina de la transparencia y la eficiencia.

El jefe de Estado hizo la afirmación durante su discurso en la inauguración del Centro de Formación Mamá Tingó, el cual aprovechó para agregar que esa es una razón por la que la oposición dice que desde el Gobierno no se está realizando una política de inversión de capitales.

“Cuando ustedes escuchan lo que se invierte aquí, señores son inversiones que, por eso los amigos de la oposición dicen: no que se está invirtiendo poco en inversiones. Que no es así, y ya lo presentaremos en esta próxima semana en las inversiones de capital que tenemos en nuestro Gobierno. Lo que pasa es señores, que yo no sé porqué, pero a nosotros nos rinde el dinero, nos rinde el dinero”, afirmó en medio de un fuerte aplauso de los presentes.

El presidente Luis Abinader agregó que desde el Gobierno se está trabajando en “por lo menos dos proyectos más” enmarcados en el programa Santo Domingo 2050, que también impactarán a la referida demarcación.

