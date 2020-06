(VIDEO) Abinader retorna a sus actividades políticas luego de vencer el coronavirus

View this post on Instagram

Luis Abinader (@luisabinader), candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), se reintegró este lunes a las actividades políticas de su candidatura, luego de superar el COVID-19. El empresario sostuvo que “me siento muy contento. Vamos a seguir el trabajo, confirmar lo que tenemos, crecer lo que se pueda y contar bien los votos. Solo Dios puede detener ese cambio y Dios está con nosotros”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord