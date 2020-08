(VIDEO) Abinader recibe informe sobre paso tormenta Laura; mañana sobrevolará territorio nacional para constatar daños

View this post on Instagram

territorio nacional para constatar daños / El presidente Luis Abinader (@luisabinader)? encabezó este domingo una reunión de seguimiento con la Comisión Nacional de Emergencia y titulares de las instituciones involucradas, ante los efectos del paso de la tormenta Laura por el país y recibió un informe detallado sobre los efectos del paso del paso del fenómeno y las acciones llevadas a cabo para proteger a la ciudadanía. El presidente Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña (@raquelpenavice), y del ministro Administrativo de la Presidencia, José Paliza (@jose_paliza). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD #TormentaLaura