(VIDEO) Abinader juramenta a experredeístas; encuestas dicen se va en primera vuelta

View this post on Instagram

El candidato presidencial por el opositor Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Luis Abinader(@luisabinader ), aseguró este lunes durante la juramentación a exdirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (@miprd2020 ), que ganará en primera vuelta en las elecciones de mayo, porque así lo establecen las encuestas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord