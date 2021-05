(VIDEO) Abinader dice menores de edad serán vacunados con Pfizer a partir de las próximas semanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció este jueves que a partir de las próximas semanas se empezará a inocular contra el covid a los menores de 18 años con la vacuna Pfizer.

“Con las adquisiciones de la vacuna Pfizer podremos iniciar en las próximas semanas la vacunación de los mejores de edad”, expresó el mandatario, al encabezar la inauguración del hotel Live Aqua Beach Resort Punta Cana.

Durante el anuncio de la ampliación del Plan Nacional de Vacunación a menores de edad, el mandatario no especifió la fecha, debido a que las vacunas Pfizer todavía no llegan al país.

“Mientras más rápido nos vacunemos todos, más rápido vamos a salir de esta pandemia”, señaló.

El pasado 11 de mayo, el gobernante remitió al Congreso Nacional el Contrato de Fabricación y Suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panama, S. De R.L., en el que solicita la aprobación de un aumento en el número de dosis de la vacuna ARN mensajero (mARN) BNT162b2 para la prevención de COVID-19 contratadas a inicio de este año.

En el documento, Abinader solicita un aumento de 2,000,115 de dosis a un costo adicional de $US 24,001,380 para un total de 9,999,990 dosis a una contraprestación de $US 119,999,880, que todavía no llegan a la República Dominicana.

Casos covid en menores

El país registra hasta la fe­cha 31,452 casos de me­nores de 20 años que han recibido diagnóstico posi­tivo de covid-19 en el país, cifras que han ido en in­cremento de manera siste­mática en los últimos ocho días.

El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 1,765 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas y dos muertes a causa de la enfermedad.

En su boletín diario sobre la evolución de la pandemia, la cartera de Salud elevó a 288,034 el total de infectados de coronavirus en el país, de los que han fallecido 3,620.

La información precisa que 45,915 personas permanecen con el virus, de las que hay 1,137 ingresadas, para una ocupación del 45 %.

