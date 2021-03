(VIDEO) Abinader designa a Pedro Martínez como su asesor honorífico deportivo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, designó este domingo al exlanzador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, como asesor honorífico deportivo del Poder Ejecutivo, designación realizada durante la entrega del remozado Polideportivo del Club San Lázaro.

De su parte, Martínez manifestó sentirse orgulloso por dicha designación, al tiempo de indicar que le agrada que este Gobierno le de un empuje al deporte.

“Yo siempre he sido un orador y un llorón por lo que es el deporte en nuestro país, el béisbol y nuestros deportistas. Me da mucho placer que tenemos un presidente dispuesto para unificar y buscar la ayuda no solo de su gente en el gabinete, sino también de muchos de nosotros como deportistas y la experiencia que tenemos”, expresó Martínez.

Igualmente, dijo que para él es de mucho placer saber que se cuenta con un presidente que le gusta el deporte.

“De mi parte creo que es un compromiso que tenemos todos, los que fuimos atletas, los que somos deportistas, y sentimos por nuestros atletas y nuestro país, y no necesitamos que nos asignen ese rol, sino sentirlo por nosotros mismos por voluntad propia”, manifestó el exlanzador.

Igualmente, indicó que ha recibido el respaldo del Ministerio de Deportes y del presidente Abinader, quien asegura tiene palabras honestas, para trabajar en conjunto con su fundación.

“Nosotros pensamos en el bienestar y el futuro de nuestros atletas”, resaltó el ganador de la Serie Mundial con el equipo de Boston Red Sox.

Al ser preguntado sobre sus primeras iniciativas que implementará como asesor deportivo, Martínez dijo que lo primordial será que el presidente comprenda las negociaciones en el deporte, el cuidado de los atletas jóvenes, para que pueda entender cuales son los roles de los peloteros.

“Yo quiero que cada vez que se le hable que el esté claro, de qué se le está proponiendo a nuestros atletas jóvenes en nuestro país, de aquellos que han sido abusados y que se han visto en problemas por falta de orientación”, dijo Martínez.

Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, el ministro de Deportes, Francisco J. Camacho, entre otros funcionarios que acompañaron al mandatario.