(VIDEO) Abinader denuncia “hay sectores que quieren boicotear proceso electoral”

Abinader denuncia “hay sectores que quieren boicotear proceso electoral” El candidato presidencial por el opositor Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Luis Abinader(@luisabinader , denunció este miércoles qué hay algunas personas y partidos políticos que quieren boicotear las elecciones extraordinarias del 15 de marzo. Agregó, que el PRM es el más interesado en que se lleve a cabo el diálogo nacional, alegando que quieren elecciones limpias. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord