(VIDEO) Abinader confirma no habrá Despacho Primera Dama, pero continuarán programas sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente electo de la República, Luis Abinader, informó este miércoles, tras su salida de la reunión sostenida con el mandatario Danilo Medina, que, por mutuo consenso con su esposa, Raquel Arbaje, en su gestión no existirá el Despacho de la Primera Dama ya que ella no ha sido elegida por voluntad popular.

“El despacho no existirá, los programas sí, hay muchos programas de esos que pueden depender de ministerios o depender de la misma presidencia”, aseguró Abinader.

En ese orden, puntualizó que los actuales programas existentes se continuarán vigentes.

En una publicación realizada el 4 de julio del 2019 a través de su cuenta de Twitter, Raquel Arbaje dijo que en un eventual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) presidido por su esposo, no asumiría la mención de primera Dama, y que no estaba de acuerdo en manejar fondos públicos, ya que no es una posición que es electa por el pueblo.

Dicho mensaje causó diversas opiniones en la sociedad, debido a que en el referido despacho se manejan diversos programas sociales en favor distintos estratos sociales de la nación.

El mandatario electo también indicó, que se está planificando un traspaso de mando razón por la cual asistió al Palacio Nacional para tramitar los aspectos correspondientes de la misma al igual que los miembros que la conforman.

Igualmente, Abinader indicó que la comisión técnica de transición estará coordinada por Lisandro Macarrulla, y además estará compuesta por José Ignacio Paliza, Sonia Guzmán, Jochy Vicente, Miguel Ceara, Danilo Castillo, y la diputada Gloria Reyes.

En ese orden, resaltó que habrá una segunda comisión que será de evaluación de personal para los participantes en el Gobierno entrante, además de una tercera comisión que será de actos y protocolos.

“Estamos organizando todo para que sea un traspaso de mando en orden, y que todo el país continúe trabajando de manera organizada”, aseveró Abinader, quien asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto.

Asimismo, el próximo mandatario de la República indicó se está trabajando para que la economía pueda empezar a normalizarse, al tiempo de que exista una colaboración en el tema del COVID-19, el cual considera es el tema de preocupación nacional de todos los dominicanos.

