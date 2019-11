(VIDEO) Abinader: “Atenderemos el campo 7 días a la semana, no sólo los domingos”

View this post on Instagram

POLÍTICA Abinader: “Atenderemos el campo 7 días a la semana, no sólo los domingos” EL NUEVO DIARIO, BAVARO. -El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno ( @prm_oficial) y fuerzas aliadas, Luis Abinader (@luisabiander), manifestó este sábado que en un Gobierno suyo “se atenderá el campo 7 días a la semana, no solo los domingos”. Asimismo, durante su participación en el congreso “Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario 2020-2030”, Abinader presentó las líneas fundamentales del Gobierno del Cambio en el sector agropecuario, al tiempo que explico que se incluirán innovaciones y reformas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do