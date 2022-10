(VIDEO) Abinader asegura trabaja las horas que sean necesarias para lograr avance de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader aseguró este jueves, que trabaja las horas que sean necesarias para lograr el avance de la República Dominicana en materia de crecimiento económico.

Durante la celebración del 48 aniversario de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), donde fue reconocido por la labor que ha venido realizando para el desarrollo del país y el apoyo especialmente al sector comercio, el mandatario reiteró el crecimiento que tendrá el país en este año.

“Nosotros vamos a crecer en más de un 5% en este año. Si lo comparamos con la situación regional e internacional, pues somos privilegiados y dependiendo la situación internacional, también vamos a crecer de un 4.5% en adelante el próximo año”, puntualizó.

Durante el acto, el jefe de Estado aseguró que este nivel de crecimiento de un país, solo se logra con una alianza de colaboración, con unidades de criterios y políticas unificadas entre los sectores productivos, comerciantes y el Gobierno.

“Pues nosotros vamos a continuar así, porque nos ha dado resultados en estos dos años y porque sabemos que nos va a dar resultados en el porvenir”, dijo.

Asimismo, felicitó a los comerciantes por su ardua labor realizada con un gran compromiso social en el periodo de crisis para el pueblo dominicano.

“Sigan contando con todo nuestro apoyo (…) y les digo que el más optimista sobre este país, soy yo. Yo creo que este país va ha seguir hacia adelante, que vamos seguir desarrollándonos más que los otros países de la región, si continuamos con políticas sensatas, con políticas claras, transparentes. Cuidando cada centavo del Gobierno para poder invertirlo”, exhortó Abinader.

Sobre el reconocimiento, el mandatario dijo sentirse complacido y emocionado.

“Yo me siento muy complacido, me siento emocionado y sobre todo comprometido con este reconocimiento que nos hace la Federación Dominicana de Comerciantes. Pero les digo que lo que estoy haciendo es cumpliendo con mi responsabilidad, con mi compromiso, con los que me eligieron, que fue la mayoría del pueblo dominicano como presidente de nuestra nación”, manifestó.

Por: Tania Frías

