(VIDEO) Abinader asegura el turismo es “la gran  locomotora” que impulsará la economía de RD

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, MADRID, ESPAÑA.- El presidente Luis Abinader aseguró este viernes que el turismo se convertirá en la “gran locomotora” que impulsará a la cima del desarrollo social y económico a la República Dominicana, tras indicar que todas las cadenas hoteleras presentes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2022 quieren invertir en el país.

“Repito dos frases que he mencionado varias veces en Fitur, República Dominicana está de moda, no creo que falte una cadena hotelera que no quiera estar en el país, que no se haya acercado porque quiera un tratamiento personalizado prácticamente con el compromiso de invertir”, expuso.

Durante su alocución en Fitur, el mandatario proclamó que los mejores días están por venir, e hizo referencia al crecimiento económico para la nación, y el aumento en los empleos formales e informales que están por venir debido a grandes proyectos en agenda.

Asimismo, manifestó que el desarrollo del país no es sólo responsabilidad del Gabinete de Turismo o de las entidades financieras, sino que también es una obligación de la sociedad dominicana.

“Por eso me reuní ayer con algunos diputados de los principales partidos de oposición que están aquí, porque es responsabilidad de todos seguir impulsando el principal sector económico de la República Dominicana”, externó.

En ese sentido, Abinader agregó que seguir elevando la conciencia de los ciudadanos es un deber que los medios de comunicación deberían asumir promoviendo lo positivo del turismo.

Además, incentivó a la prensa a ponerse en contacto con las entidades del Gobierno para obtener información de primera mano, debido a que a su entender el turismo es un sector sensible que puede ser afectado con facilidad.

“Eso no quiere decir que tiene que esconderse ninguna situación, yo eso nunca se los pediría, pero lo que sí, es que podamos informar con la prudencia, que cuando se de una situación que nos llamen y nos pregunten, así podrán obtener información de primera mano, porque también el turismo es muy sensible y con las redes sociales se puede crear cualquier situación”, comunicó.

Relacionado