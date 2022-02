(VIDEO) Abinader asegura conflicto bélico agudizaría crisis económica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente Luis Abinader se refirió este jueves a la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, ante la posible invasión del primer país al segundo.

Abinader sostuvo que “ahora tenemos una crisis militar que esperamos que Dios se apiade de nosotros y del mundo para evitar cualquier situación que nos va a ser de consecuencias muy negativas tanto humanas, porque una guerra siempre deja grandes víctimas” dijo.

También agregó que esa situación podría traer consigo consecuencias económicas.

Al disertar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sobre los planes que tiene para esa casa de altos estudios, el jefe de Estado también reiteró el alza del precio del petróleo.

Agregó que aún en esas circunstancias han sabido administrar los recursos del Estado, viendo cómo pueden mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

“Por eso desde que llegamos al gobierno dijimos tenemos que ayudar a la UASD… Y hemos estado y seguiremos colaborando para que la UASD pueda funcionar de la mejor manera”, indicó.

Destacó que, en todo el territorio nacional, la petición de la juventud es “quiero una UASD”.

Dijo que extender la UASD en todas las regiones es fundamental asegurando que, si no avanza la educación, tampoco lo hará el país.

Reconoce apoyo que recibe la UASD todavía es insuficiente

Abinader también reconoció que a pesar de los aportes que ha realizado su gobierno a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) todavía “es insuficiente”.

Explicó que tienen que prepararse para mejorar el presupuesto de la UASD.

Expresó que la UASD necesita estar en todas las regiones del país por lo que anunció que su gobierno busca iniciar pronto la construcción de la UASD en varias provincias, entre las que mencionó Azua y Cotuí.

El gobernante dijo que es un compromiso del gobierno darle prioridad a la educación aún en la más difícil de las circunstancias, al referirse a la inflación y a los efectos de la pandemia del COVID-19.

Afirmó que su gobierno seguirá colaborando para que la UASD funcione de la mejor manera.

Abinader destacó, además, que en este año están en proceso de construcción de cuatro centros universitarios en tres subcentros.

Rectora UASD destaca interés de Abinader en colaborar con la universidad

De su lado, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, destacó el interés del presidente Luis Abinader en colaborar con esa casa de altos estudios, asegurando que “ningún presidente había venido a decirnos lo que tenía para nosotros”.

Polanco aseguró que Abinader es el presidente que más se ha reunido con autoridades de la UASD.

Asimismo, ejemplificó al mandatario los aportes de la UASD a la sociedad señalando “si usted ahora mismo hace una encuesta, de 100 personas que están privadas de libertad, el 98% son jóvenes, pero ninguno de la UASD, porque esta universidad da esperanza, da seguridad, da desarrollo”.

Aseguró que con cada joven que se gradúa en la UASD se cambia la vida de su familia, de su comunidad y del país.

Asimismo, la rectora recordó que, en el mes de agosto del 2020, luego de ser juramentado el presidente Abinader se presentó a las oficinas de la Rectoría para extenderle las manos a la universidad.

Pero posteriormente, según expresó ambos habían sostenido una reunión donde de acuerdo a Polanco el jefe de Estado le preguntó “¿Qué usted necesita para la UASD?”.

“Le dije bueno, está el Covid acabando y tenemos que hacer todo virtual, teníamos algunas fallas, y él me dijo dígame qué usted necesita”, indicó.

Añadió que “yo le dije, queremos ser una mejor universidad, más actualizada, más competitiva y responder a este momento que se ha presentado. Lo que queremos es un hospital de simulación y las prácticas virtuales de las facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas, de Ciencias por las distintas prácticas”.

“Rápidamente me preguntó ¿Cuánto es eso?, y yo le dije bueno yo no tengo el número porque yo solo sé la necesidad, me dijo mándemelo esta misma tardecita, porque yo quiero mencionar la universidad en mi discurso de toma de posesión, y en la tarde le pasamos un correo diciéndole lo que dijeron los decanos”, sostuvo Polanco.

La rectora se expresó en esos términos en el acto donde el gobernante dio a conocer los planes que tiene de extender la UASD en todas las regiones a fin de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior.

Durante ese evento, la universidad reconoció al mandatario por sus aportes a esa casa de altos estudios.

De su lado, Abinader aseguró que sólo hace lo que le corresponde como gobierno y destacó que desde antes de estar involucrado en la política quería ayudar a esa universidad.

