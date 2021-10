(VIDEO) Abinader admite hay años de descuido y falta de atención a la Policía Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El presidente Luis Abinader admitió este viernes que “tenemos años de descuido de falta de atención a la Policía Nacional”.

Al hablar en el Seminario Internacional de Intercambio en el Ámbito de la Reforma Policial, el jefe de Estado destacó que el descuido en la entidad del orden ha sido en todos los aspectos, incluyendo el presupuesto, ausencia de apoyo en equipos y tecnologías y falta de apoyo gerencial.

Agregó que ahora en este gobierno es que le han dado los recursos a la entidad del orden “y ya está asignado un software para las denuncias y otro para estadísticas. No había un software para las estadísticas”.

Al expresar que en la próxima semana iniciarán a tomar decisiones las recomendaciones hechas este viernes en el seminario, el mandatario dijo estar de acuerdo con José Disla “de que necesitamos un cambio completo integral y tiene que ser desde ahora”.

“Yo les puedo decir sin duda que este trabajo que se está haciendo para la transformación de la Policía es la única y verdadera reforma integral que se ha preparado por un Gobierno para cambiar la Policía Nacional”, destacó.

Mencionó que los norteamericanos tienen una frase muy acudida que dice traducir al español tú no planificas para fracasar tú fracasas en planificar y un problema que tiene décadas nos tiene que tomar un tiempo en planificar”.

Abinader, quien aseguró que en los próximos días se iniciará la reforma gradual de la entidad del orden, dijo que “tenemos asesores donde se han experimentado con éxito excelentes transformaciones en la Policía”.

Al reiterar el descuido que ha habido en la Policía, señaló que el mismo inicia “por la responsabilidad primaria del Gobierno y también quizás de una sociedad que se venía acumulando muchas acciones negativas y que ahora que está más empoderada pues está reaccionando y eso es positivo”.

Aseguró que “los niveles de salarios de la Policía eran tan bajos, que cuando se pedían reclutar 2000 policías apenas aplicaban 1500 y sin una evaluación tenían que contratarlos a todos”.

“Esa es la realidad que estamos sufriendo ahora, pero que no vimos por mucho tiempo No es la culpa de un sector es la culpa de descuido por mucho tiempo y eso es lo que tenemos que corregir ahora pero ahora lo tenemos que corregir todos juntos”, añadió.

Expresó que “la solución que se está preparando no es una solución parcial, no es una reforma parcial no es repetir los clichés que se han hecho por muchos años, es transformar la Policía Nacional para bien de todos”.

