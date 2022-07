(VIDEO) Abert Pujols conecta su sexto jonrón en la victoria de los Cardenales

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – El dominicano Albert Pujols disparó su sexto vuelacercas de la contienda y el 685 de su carrera, en la victoria de los Cardenales de San Luis 7-6 sobre los Angeles Dodgers.

Andrew Knizner colocó tres vueltas en el marcador para ser otra pieza de gran valor para el triunfo del conjunto de San Luis.

Trea Turner y Freddie Freeman mostraron el poder de sus bates, conectando de jonrón para los Dodgers.

.@PujolsFive is prepping for the #HRDerby with homer No. 685! pic.twitter.com/r0Ib3tcEYa

— MLB (@MLB) July 13, 2022