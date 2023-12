(VIDEO) Abel presenta plan para recuperar atención de salud al pueblo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, presentó este martes su Plan de Transformación y Rescate del Sistema de Salud, el cual consta de seis puntos transversales para recuperar la atención de salud al pueblo dominicano.

El líder de la oposición habló al país desde la Casa Nacional del PLD Reinaldo Pared Pérez, desde donde detalló que el primer punto trata del fortalecimiento y modernización del Sistema Nacional de Salud.

«Fortaleceremos la función rectora del Ministerio de Salud Pública en la formulación y planificación de políticas públicas, consolidando su rol de regulación y control dentro del sistema nacional de salud. Así aseguramos la estandarización y gobernanza del sistema con la red integrada de servicios hospitalarios y extrahospitalarios», manifestó.

Abel Martínez también propuso desarrollar una atención primaria efectiva que impulse la transformación estructural con verdaderas redes integrales de servicios de salud.

Además, aseguró que rescatará y desarrollará los servicios extrahospitalarios.

Fortalecimiento del seguro nacional de salud

El líder opositor sostuvo que procurará garantizar una cobertura integral y asequible para todos.

«Este compromiso responde a nuestra visión de una atención médica equitativa y de alta calidad para cada persona en República Dominicana», explicó.

La atención a la salud mental

Martínez también reconoció la importancia de la atención a la salud mental, por lo que aplicará un programa integral para abordar esta problemática.

Finalmente, propuso desarrollar el capital humano al promover la certificación y recertificación de médicos, odontólogos, enfermeras bioanalistas, psicólogos, entre otros profesionales de la salud, a fin de que estén actualizados en los conocimientos que demanda un servicio de excelencia a la población.

Discurso íntegro de Abel Martínez

Plan de transformación de la salud de Abel Martínez



Hoy, nos reunimos para abordar un tema sensible y determinante para el desarrollo de nuestra nación: la salud. Es un pilar fundamental para el progreso de nuestra sociedad, una preocupación vital para poder forjar un futuro próspero y digno.



Sin embargo, hay que admitir que la salud no ha tenido la debida prioridad en el marco de las políticas públicas. Las estadísticas, lejos de ser solo números, reflejan realidades que nos incumben a todos, las mismas evidencian retrocesos en la salud y un panorama que nos lleva a reconocer que debemos actuar con urgencia y responsabilidad.



A modo de ejemplo, la sociedad de pediatría declaró que en el año 2022 la salud infantil había retrocedido 10 años. Además, en ese mismo año, el propio ministerio de salud pública registró aumentos del 19.3% en la mortalidad neonatal, del 7% en la mortalidad infantil y del 3% en la mortalidad materna, en comparación con el 2019.



Esto, sin contar la crisis del dengue que tenemos en el país, a tal punto que en lo que va de 2023 la tasa de incidencia del dengue ha aumentado un 90%, las muertes por leptospirosis se han incrementado un 64% y las defunciones por tétanos en un 20%.



Con estos resultados, somos uno de los países latinoamericanos que estamos hoy en día peor a como estábamos en 2019.



Ante la crítica situación de la salud, es lamentable observar el deterioro progresivo de servicios vitales para la población, tales como: el programa de medicamentos de alto costo, el cual se encuentra paralizado casi en su totalidad; el sistema de atención a emergencias y seguridad 9-1-1, que solía gozar de una satisfacción ciudadana del 97 %, ahora está en crisis; y el acelerado deterioro de los hospitales, tal como lo reconocía el servicio nacional de salud en agosto del presente año.



!En fin, la salud está en cuidados intensivos!



Es por eso, que hoy les presento otro eje fundamental de mi plan de gobierno para transformar república dominicana:

La transformación del sistema de salud.



Implementaré políticas públicas contundentes, con el objetivo de establecer un sistema de salud de primera categoría, enfocado en el bienestar integral de las personas, las familias y las comunidades.



!Es imperativo transformar el enfoque tradicional!



Pasaremos de un modelo centrado

En tratar enfermedades en hospitales, a uno

Que priorice la prevención y la promoción integral de la salud.



Primero: fortalecimiento y modernización del sistema nacional de salud.



Fortaleceremos la función rectora del ministerio de salud pública en la formulación y planificación de políticas públicas, consolidando su rol de regulación y control dentro del sistema nacional de salud. Así aseguramos la estandarización y gobernanza del sistema con la red integrada de servicios hospitalarios y extrahospitalarios. Implementaremos medidas, como:



· Incorporaremos tecnologías de la información y comunicación, incluyendo inteligencia artificial, para organizar y garantizar la eficiencia de los servicios prestados a la población.

En tal sentido, serán prioritarias iniciativas como:



A. Expediente integral de salud, con los debidos niveles de confidencialidad, proporcionando el historial clínico personal y familiar en un expediente único, para intervenciones médicas más efectivas y reducción de costos de salud para la población.





B. Plataforma digital de citas médicas, para brindar a los pacientes acceso eficiente y confidencial a los servicios que requieran.



¡No más largas filas y extensas horas de espera en los hospitales!



C. Sistema integral de gestión de salud, una plataforma digital para la gestión de las instituciones que prestan servicios de salud, garantizando su transparencia y eficiencia.



¡No más lápiz y papel administrando los servicios de salud, en perjuicio de los pacientes!



· Fortaleceremos las direcciones provinciales y de áreas de salud, con énfasis en el programa ampliado de inmunización para control y prevención de enfermedades como el dengue, cólera, leptospirosis, tétanos, rabia humana, tuberculosis, vih y malaria.



· Implementaremos una red nacional de farmacovigilancia, para garantizar la calidad y vigencia de los medicamentos que se distribuyen a nivel nacional.



· Fortaleceremos los sistemas de gestión y fiscalización hospitalario, priorizando el mantenimiento de infraestructuras y equipos.



· Implementaremos un plan maestro de infraestructura y equipamiento sanitario para el mejoramiento, ampliación y construcción de hospitales según la necesidad de cada provincia.



· Impulsaremos la autonomía administrativa de los hospitales, a fin de que pueda transformar su administración en base al financiamiento de la seguridad social.



Segundo: desarrollar una atención primaria efectiva



Impulsaremos la transformación estructural del sistema nacional de salud basado en la estrategia de atención primaria, con verdaderas redes integrales de servicios de salud, promoviendo estilos de vida saludables, junto a la prevención y manejo del riesgo de enfermedades. En tal sentido aplicaremos medidas concretas como:



· Desarrollo del programa de los mil días de vida, priorizando la nutrición, la calidad de la atención médica y el desarrollo infantil temprano.



· Reimpulsaremos la alianza nacional para la reducción de la mortalidad materna e infantil, con el fin de disminuir la mortalidad materna a 70 por cada cien mil nacidos vivos y la mortalidad neonatal a 10 por cada mil nacidos vivos.



!Nuestros niños, niñas y mujeres serán la prioridad en mi gobierno!



· Crearemos el programa de apoyo a la vida sana, contemplando una red de grupos comunitarios de recreación física, para fomentar una vida activa y combatir la prevalencia de las enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes.



!Esto lo haremos en coordinación todos ayuntamientos del país!



· Promocionaremos la alimentación saludable, en el marco de la ley 589-16 sobre seguridad alimentaria y nutricional, a partir de las políticas y programas alimentarios del estado.



· Desarrollaremos el sistema de atención domiciliaria para personas envejecientes, personas con discapacidad severa o con alguna enfermedad que requiera cuidado en el hogar, asegurándoles visitas regulares de promotores de salud, en coordinación con organizaciones sociales especializadas.



!Es injusto que alguien quede fuera del sistema de salud simplemente porque no pueda salir de su hogar!



· Fortaleceremos la dirección general de epidemiología, ampliando sus capacidades para los programas de inmunización, control de epidemias y enfermedades endémicas.



· Implementaremos un programa integral para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, abordando condiciones como la hipertensión arterial, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades renales crónicas.



· Ampliaremos la red de centros de diagnóstico y atención primaria, para garantizar cobertura de alta calidad en todo el territorio nacional.



Tercero: rescate y desarrollo de los servicios extra hospitalarios.



Con el tercer pilar, nos centraremos en el bienestar de la gente mediante acciones innovadoras que mejoren la atención médica fuera de los hospitales, con un enfoque integral de servicios conexos.



¡Una salud de calidad es más que hospitales!



Por eso aplicaremos las siguientes acciones:



· Duele presenciar como personas en situaciones de urgencia aguardan largos periodos sin garantía de atención inmediata y segura, por eso rescataremos y fortaleceremos el sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 9-1-1 en las provincias donde actualmente opera y ampliaremos a las provincias fronterizas como son pedernales, Bahoruco independencia y Elías piña; y a las de la línea noroeste, como son Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón.



·Es desgarrador ver la desesperación de una familia cuando uno de sus miembros no tiene acceso al medicamento que puede salvarle la vida por eso recuperaremos y ampliaremos el programa de alto costo, fortaleciendo su sostenibilidad, calidad de gestión, transparencia y sentido de equidad.



· El drama de los padres y madres que no pueden acceder a servicios especializados para su hijo o hija con alguna discapacidad, por razones económicas, debería movilizar a todo el estado para garantizarles una sociedad inclusiva.

Por eso me comprometo a rescatar y fortalecer los centros de atención integral para la discapacidad (CAID) donde actualmente opera y ampliaremos su red, progresivamente, para llegar a todo el país.



· Fortaleceremos la capacidad de la central de medicamentos pública (promese/cal) para dotar de mayor disponibilidad y calidad de los medicamentos e insumos clínicos a los servicios de salud. Por igual ampliaremos la red de farmacias del pueblo conforme a las necesidad de cada municipio.



· Fortaleceremos el hemocentro nacional, promoviendo la cultura de donación de sangre. A la par, estableceremos 3 hemocentros regionales, uno en el Cibao, uno en el sur y otro en el este del país.



!Trabajaré para que disponer de sangre ante una urgencia no sea un dolor de cabeza que le complique la vida a las familias!.



· Por primera vez el país contará con un observatorio nacional de salud. Como centro de investigación generará evidencias de los avances y problemas en materia de salud pública para determinar las políticas y acciones a emprender.



Citando a lord kelvin, el científico británico, “lo que no se mide, no se puede mejorar”



Cuarto: fortalecimiento del seguro nacional de salud



Procuraremos garantizar una cobertura integral y asequible para todos. Este compromiso responde a nuestra visión de una atención médica equitativa y de alta calidad para cada persona en república dominicana. Por esto, aplicaré las siguientes medidas:



· Garantizaremos la cobertura universal de salud para toda la población, con énfasis en la atención gratuita para las mujeres embarazadas, los infantes, los pacientes crónicos y los adultos mayores.



· Ampliaremos y actualizaremos los beneficios del catálogo y cobertura del seguro familiar de salud.



· Completaremos la afiliación al seguro nacional de salud y la ampliación progresiva de sus beneficios para el universo de la población nacional.

Quinto: atención a la salud mental



En reconocimiento a la importancia de la salud mental en el bienestar general de la sociedad, especialmente después del trauma que provocó la pandemia covid-19, aplicaremos un programa integral para abordar la problemática. Este incluirá las siguientes líneas de acción:



· Estableceremos unidades de atención en crisis en los hospitales del país, con profesionales de la conducta debidamente entrenados.



· Implementaremos campañas educativas a nivel nacional para aumentar la conciencia sobre la salud mental, reducir el estigma asociado y fomentar la detección temprana, en coordinación con las organizaciones ciudadanas especializadas en la materia.



· Estableceremos servicios de atención para grupos vulnerables, como niños, adolescentes, mujeres maltratadas, padres de niños diagnosticados con alguna condición de discapacidad y personas de la tercera edad, reconociendo y abordando sus necesidades específicas.



· Estableceremos líneas directas de emergencia y servicios de intervención rápida para abordar situaciones de crisis, asegurando una respuesta efectiva y compasiva.



Sexto: desarrollo del capital humano



Transformar el sistema nacional de salud es imposible sin una mejora sustancial de los recursos humanos. Nuestro pueblo necesita mayor calidad y humanidad en el servicio de salud recibido. Por tanto, ejecutaremos las siguientes acciones:



· Promoveremos la certificación y recertificación de médicos, odontólogos, enfermeras, bionalistas, psicólogos, entre otros profesionales de la salud, a fin de que estén actualizados en los conocimientos que demanda un servicio de excelencia a la población.



· Mejoraremos significativamente las condiciones laborales del personal del sistema de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, farmacólogos, psicólogos, bioanalistas, técnicos y personal administrativo, tomando en cuenta su formación, carga laboral y ubicación, entre otros criterios.



· Desarrollaremos programas de formación continua de los profesionales de la salud que se adecúen a las competencias y a las demandas de un modelo preventivo moderno.



Finalmente, para llevar a cabo la transformación de nuestro sistema de salud, durante el proceso de transición de gobierno, crearé una comisión técnica especializada para el diseño de una estrategia de sostenibilidad financiera del sistema nacional de salud.



!Mi compromiso es claro!, en mis primeros 100 días de gestión consolidaremos la base presupuestaria para el año fiscal 2025. Se partirá de criterios de optimización de recursos, transparencia de la gestión y priorización de las inversiones.



!Esta estrategia no solo será un enunciado, sino que será la carta de ruta para que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado a todos los dominicanos!



Estamos ante retos colosales, pero nuestra voluntad es inquebrantable.



A través de estas propuestas, daré inicio a !5la verdadera transformación del sistema de salud en república dominicana!



No es solo una promesa, sino una obligación que asumo con convicción ante ustedes y ante todos los dominicanos.



!Soy Abel Martínez, y les aseguro que esta transformación es mi palabra, mi garantía y mi deber como futuro presidente de república dominicana!.