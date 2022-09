(VIDEO) Abel Martínez tilda de “malos e indolentes” funcionarios del PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez tildó a los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de “malos e indolentes” ya que en su opinión a estos no les importa el bienestar de la población dominicana.

Martínez manifestó “Quienes gobiernan, que hoy están en el Palacio Nacional, llegaron allí y subieron la comida, la delincuencia está arropando a la RD, pero además, es un gobierno indolente, no le importan los niños, no le importa la juventud, no le importan las mujeres, no le importan los sectores productivo y menos los hombres de familia, de trabajo, que hoy no tienen con que llevar las tres calientes a su casa, que gobierno tan malo este, por eso en el 2024 es para afuera que van”.

El aspirante a la presidencia ofreció estas declaraciones durante un discurso de campaña, pronunciado en el Club Sameji en el sector El Ejido en la referida provincia.

Indicó que la ciudadanía se siente preocupada por el aumento de la canasta familiar, los servicios de energía eléctrica y testificó que residentes del referido sector se han acercado a su persona para expresarlo.

“Hace unos días, estaba en la Yaguita de El Ejido, allí me encontré con doña Rosita que estaba bochinchando todo el día en El Ejido y en la Yaguita y me dice ´mi querido Abel, es que en el PRM subieron el arroz, subieron el aceite, subieron el pollo, subieron la carne, subieron la luz´ y ahí estaba Noris en la Yaguita y saltan, ´hasta la cerveza fría nos la subieron, esos bárbaros´”, indicó Martínez.

Otro ciudadano que se encontraba en la actividad vociferaba, que además de lo mencionado, también se incrementó el precio del pasaje en el transporte público.

Asimismo continuó narrando, que en la misma conversación otro morador solo identificado como Jefry calificó de ‘fucú y salao’ al actual gobierno.

El bajo techo del club se encontraba “repleto” de personas quienes garantizaban su total y completo apoyo al dirigente.

Cabe resaltar que una semana atrás el funcionario también afirmó que se está jugando con la educación del país, la cual considera que es la base del desarrollo de las naciones y que a solo días para darse inicio a la docencia, más de la mitad de los centros educativos no cuentan con el personal docente necesario.

