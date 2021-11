(VIDEO) Abel Martínez dice no pagará deuda del ayuntamiento porque “obra no se realizó”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros, advirtió este viernes que el ayuntamiento que dirige no va a pagar una supuesta deuda que contrajo la gestión anterior para la construcción de una obra.

Martínez precisó, que sin importar que haya una sentencia que obliga al cabildo a saldar, no lo hará “porque la obra que generó la supuesta deuda no se realizó”.

Precisó que recurrirá a los organismos pertinentes para que esa sentencia se revierta a favor del ayuntamiento.

“Hay un caso de una obra que no se hizo, de un contrato que no existe y de una sesión de crédito donde hay una sentencia contra el ayuntamiento, una sentencia que no está basada en la ley ni siquiera en los hechos. Y en el caso del ayuntamiento y en el nuestro en particular no nos vamos a prestar a jugar con el dinero de esta institución, no vamos a pagar, no importa que haya una sentencia, recurriremos legalmente a donde tengamos que ir”, señaló Martínez.

La deuda en cuestión es del año 2008 por una suma de RD$9 millones 593 mil 777, la cual se originó supuestamente de la gestión del fenecido exalcalde José Enrique Sued.

