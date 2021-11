(VIDEO) Abel Martínez califica de populistas e ineficaces medidas del Gobierno por situación de Haití

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santiago y aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, sostuvo este jueves que las medidas tomadas por el Gobierno ante la situación de Haití no van en la dirección de paliar los problemas de ese país o la ilegalidad de los haitianos en el territorio nacional, sino que no acciones de carácter populistas que en el fondo no significan nada y buscan ganarse un poco de gracia en el pueblo dominicano.

“El problema de República Dominicana respecto a Haití no son los legales haitianos, no son los estudiantes, de hecho, los estudiantes haitianos pagan en las universidades en dólares, están registrados en Cancillería, tienen un documento, tienen un pasaporte, pagan impuestos”, agregó.

Martínez emitió sus comentarios en entrevista realizada por los periodistas Alberto Tavárez, Héctor Luzón y la analista en defensa Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 19:30).

Asimismo, cuestionó qué van a auditar las autoridades al Plan Nacional de Regularización, el cual dijo fracasó luego de que el Estado dominicano invirtió miles de millones de pesos porque los propios haitianos no quieren regularizarse.

¿Qué vamos a auditar los carnets?, claro son falsificados, yo lo presenté públicamente, con un carnet de migración de un haitiano hacen miles, entonces no sé quién hizo el cálculo de esas medidas, pero a menos que sea para mercadearlas en las redes sociales o en los medios de comunicación no tiene ningún sentido”, expresó.

De igual forma, criticó que las autoridades hayan limitado el acceso a los servicios de salud solo a las emergencias para los inmigrantes ilegales, y además, que pretendan que este diciembre el país tendrá una mano de obra como dice la ley, de modo que dominicanos ocupen el 80 % de los puestos y los legales haitianos el 20 % porque “eso no funciona así”.

“Eso va más allá de esos cálculos que hace el Gobierno dentro de su inexperiencia e improvisación, hay que hacer un levantamiento de lo que sí se necesita en la agricultura, en la construcción y en base a eso hacer un plan de dotar a los haitianos de un documento migratorio que los avale con una visa de trabajo durante un período específico de tiempo”, expuso.

Martínez agregó que desde hace años la situación de Haití han afectado a la República Dominicana, y los ciudadanos dominicanos deben apostar a que ese pueblo pueda encontrar las soluciones a sus problemáticas y fortalezcan su maltrecha democracia.

Aspiraciones

Tras ser preguntado sobre si, de llegar a ser el candidato presidencial del PLD, le sería fácil enfrentarse al presidente Luis Abinader en unos futuros comicios, el dirigente manifestó que independientemente de quién sea el candidato oficialista, en el PLD se están preparando para enfrentar a quien sea, y sobre todo porque lo que este Gobierno ha representado para el país ha sido “catastrófico”.

También, Martínez indicó que están trabajando duro a lo interno del partido y en los diferentes sectores que influyen en la sociedad dominicana, al tiempo en que manifestó que la meta no es solo ser candidato, sino que en el PLD tiene una decisión de trabajar unidos para transformar la organización partidaria y relanzarla.

“Estaremos en condiciones de enfrentar en un proceso electoral no solamente al oficialismo, sino a todos aquellos candidatos que surjan a todos aquellos candidatos que surjan en la disputa por la presidencia de la República, en eso estamos, seguimos y es el compromiso que tenemos los aspirantes”, manifestó.

También, el político aclaró que son respetuosos de la ley y en estos momentos se encuentran en un proceso de diálogo y consenso para establecer a tiempo la escogencia del candidato de la organización, siempre que no choque con el ordenamiento electoral.

Relacionado