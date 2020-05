(VIDEO) Abel Martínez acusa al PRM del incendio de Rafey

View this post on Instagram

El alcalde de la provincia Santiago, Abel Martínez (@abelmartinezd m), responsabilizó este sábado a miembros del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), del incendio producido la noche de ayer en la proximidades al vertedero de Rafey. Al tiempo que aseguró la oposición realiza acciones desestabilizadoras en diferentes partes del país. #Elnuevodiariord